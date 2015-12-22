ОБСЄ закликає всі сторони на Донбасі дотримуватися домовленості щодо припинення вогню
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликає усі сторони на Донбасі дотримуватися домовленості щодо припинення вогню із сьогоднішньої ночі, щоб жителі Донбасу могли спокійно зустріти Новий рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.
"Тристороння контактна група залишається занепокоєною нестабільною ситуацією у зоні конфлікту на сході України. У зв'язку з цим Тристороння контактна група нагадує усім сторонам про їх зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню та закликає беззастережно і повною мірою дотримуватися його, починаючи з сьогоднішньої ночі, з 22 на 23 грудня. І ми висловлюємо сподівання, що очікування мешканців східної України (справдяться)... і вони зможуть у повній безпеці й мирі зустріти Новий рік, відсвяткувати Різдво і зберегти мирні умови життя в подальшому ", - наголосив Сайдік.
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У зв'язку з цим він розповів, що під час засідання робочої підгрупи з питань безпеки було домовлено, що припинення вогню з сьогоднішньої ночі включатиме стримування сторін від проведення будь-яких маневрів, а також зменшення до мінімуму будь-яких пересувань сил.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що контактна група домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня.