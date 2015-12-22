ОБСЄ закликає всі сторони на Донбасі дотримуватися домовленості щодо припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.

"Тристороння контактна група залишається занепокоєною нестабільною ситуацією у зоні конфлікту на сході України. У зв'язку з цим Тристороння контактна група нагадує усім сторонам про їх зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню та закликає беззастережно і повною мірою дотримуватися його, починаючи з сьогоднішньої ночі, з 22 на 23 грудня. І ми висловлюємо сподівання, що очікування мешканців східної України (справдяться)... і вони зможуть у повній безпеці й мирі зустріти Новий рік, відсвяткувати Різдво і зберегти мирні умови життя в подальшому ", - наголосив Сайдік.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що Тристороння контактна група працюватиме й у 2016 році

У зв'язку з цим він розповів, що під час засідання робочої підгрупи з питань безпеки було домовлено, що припинення вогню з сьогоднішньої ночі включатиме стримування сторін від проведення будь-яких маневрів, а також зменшення до мінімуму будь-яких пересувань сил.

Читайте такожКонфлікт на Донбасі не вирішиться без відновлення українських партій і ЗМІ - Безсмертний

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що контактна група домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня.