В ОБСЄ повідомили про поліпшення ситуації на Донбасі: за три місяці кількість жертв зменшилася втричі
21:11, 22 грудня 2015Суспільство
222 0
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що за вересень-листопад кількість жертв на Донбасі зменшилась в три рази.
В ОБСЄ заявили про поліпшення ситуації у сфері безпеки на Донбасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.
"Число цивільних жертв зменшилось більше, ніж у три рази за вересень-листопад у порівнянні з попереднім тримісячним періодом", - сказав Сайдік.
Читайте такожОБСЄ закликає всі сторони на Донбасі дотримуватися домовленості щодо припинення вогню
Він заявив, що посилається на дані Верховного комісара ООН по правам людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter