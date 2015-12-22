В ОБСЄ повідомили про поліпшення ситуації на Донбасі: за три місяці кількість жертв зменшилася втричі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.

"Число цивільних жертв зменшилось більше, ніж у три рази за вересень-листопад у порівнянні з попереднім тримісячним періодом", - сказав Сайдік.

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Він заявив, що посилається на дані Верховного комісара ООН по правам людини.