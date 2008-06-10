Ліквідовані два митні пости - один на заході, один на сході

Наказом Державної митної служби України від 4 червня ліквідовано митні пости “Батьово” – зона діяльності Чопської митниці та “Ніжин” – зона діяльності Чернігівської митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, митний пост “Ніжин” після проходження необхідних процедур буде реорганізовано у сектор митного оформлення №4 у складі відділу митного оформлення №1 Чернігівської митниці. На цьому посту оформлюються переважно експортні вантажі, які не дають значних надходжень до державного бюджету (як правило нараховуються тільки митні збори).

Відділи митного оформлення №1 і №2, що входили до складу митного поста “Батьово”, передбачається реорганізувати у відділи митного оформлення №6 і №7 митного поста „Чоп - залізничний”.

Митний пост “Батьово” був створений у 1991 році та входив у зону діяльності Берегівської митниці.

Митний пост “Ніжин” був створений у 1993 році і розташовний у Ніжині Чернігівської області.