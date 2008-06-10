Тимошенко про худобу, кредити, мито і ПДВ

Уряд має намір покривати за рахунок державного бюджету відсотки за кредитами великотоварним тваринницьким фермам, щоб дати можливість активніше розвиватися тваринництву в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що таке рішення буде ухвалено в рамках виконання програми скорочення за рахунок держбюджету вартості кредитів для підприємств аграрного сектору.

«Ми кілька днів тому розглянули темпи зростання виробництва в тваринництві та ухвалили рішення, що в підприємств, які займатимуться роботою у сфері тваринництва з побудови великотоварного виробництва, ми братимемо на бюджетні витрати всі відсотки вартості кредитів, щоб дати можливість розвиватися тваринництву», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет Міністрів України також планує скасувати ПДВ і митний збір на ввезення племінної худоби.

Про це прем`єр-міністр заявила вчора в Києві на відкритті ХХ міжнародної виставки-ярмарка «Агро-2008».

Вона зазначила, що таке рішення планується ухвалити вже на наступному засіданні Кабміну (11 червня), і цей крок дасть поштовх до розвитку зокрема племінного тваринництва.