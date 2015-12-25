Рада дозволила малайзійським спеціалістам розслідувати катастрофу MH17 в Україні до 18 серпня
Верховна Рада ухвалила Закон про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Малайзією про продовження дії Угоди про направлення Малайзійського персоналу в Україну в зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines" рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року (№0070).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.
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Законом передбачається ратифікувати Угоду, прийняту 17 серпня 2015 року в Києві, і яка набирає чинності з дати отримання Малайзійською стороною дипломатичного повідомлення про завершення виконання Українською стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для продовження строку дії Угоди.
Як зазначається у пояснювальній записці, прийняттям цього закону парламент надає згоду на продовження до 18 серпня 2016 року дії вказаної вище угоди, що сприятиме подальшій участі Малайзійської сторони у розслідуванні причин катастрофи літака.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.