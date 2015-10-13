Постачання Росією зброї на Донбас, з якої збито літак MH17, свідчить про військовий злочин і теракт - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції у Нью-Йорку.

Міністр заявив, що в липні 2014 року ніхто не був свідомий того, що Росія мала на Донбасі новітні протиповітряні можливості.

"І як ви можете уявити, з усіма видами російського озброєння, перекинутими на Донбас, ще можна уявити, що можна придбати автомат Калашникова на чорному ринку, але набагато складніше придбати броньований транспортний засіб, або танк на чорному ринку, але це повністю неможливо придбати високоновітній протиповітряній ракетний комплекс, і як ви можете уявити, що якщо ви навіть отримаєте такий комплекс звідкись, намагаючись таємно переправляти його, таємно керувати ним та обслуговувати його, це є абсолютно неможливим явищем", - наголосив Клімкін.

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У зв'язку з цим він знову повторив, що в той час ніхто не знав про наявність такої загрози.

Клімкін заявив, що країни, які виступають за створення міжнародного трибуналу, мають низку опцій у наявності щодо притягнення винних за збиття MH17 до відповідальності.

"Нам потрібна процедура, яка буде юридично зобов'язуючою також і для Росії, тому що ми повинні притягнути винних злочинців та привести їх до міжнародного правового органу, повністю прозорого, та звичайно повністю відповідального", - наголосив Клімкін.

Міністр зазначив, що якщо Росія наполягатиме на відкиданні цієї опції, це буде свідчити як прямо так і непрямо, що Росія відповідальна за цю трагедію.

"Ми знайдемо інші шляхи одночасно в сенсі затримання фізичних осіб, притягненні їх до правосуддя, і в розумінні того, що чітко доведено, що Росія є державою-спонсором тероризму. Тому що, перекидання такого високоновітньої надзвичайно небезпечної ракетної системи на Донбас, є для мене чітким прикладом дій, які можуть бути прикладом дій, які можна і слід розглядати як акт тероризму та військового злочину", - наголосив Клімкін.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

Більшість жертв - піддані Нідерландів. Король Нідерландів Віллем-Александр заявив, що сім'ї загиблих у літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують притягнення винних до відповідальності.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето на резолюцію про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

Сьогодні, 13 жовтня, на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому наголошується, що літак «Малазійських авіаліній» був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук". Також встановлено, що ракета була випущена з місцевості розміром 320 кв км у східній частині України.