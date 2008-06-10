Помер Чінгіз Айтматов

Відомий киргизький і радянський письменник Чингіз Айтматов помер у клініці Нюрнберга (Німеччина) на 80-у році життя.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, причиною смерті стали "наслідки важкої форми запалення легенів, що призвели до відмови легенів".

Ч.Айтматов 19 травня був доставлений до Німеччини з попередніми діагнозами "запалення легенів" і "ниркова недостатність". Його помістили у палату інтенсивної терапії і ввели у штучну кому.

За даними німецьких джерел, Ч.Айтматов проходив лікування в найбільшому в Європі медичному центрі "Кліникум Нюрнберг-Зюд", який спеціалізується, у тому числі, й на лікуванні хвороб нирок.