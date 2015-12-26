Корбана доставили до Дніпровського райсуду Києва
14:26, 26 грудня 2015Суспільство
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Лідера партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана доставили до зали судових засідань Дніпровського районного суду Києва для розгляду клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
Корбана доставили на інвалідному візку / скріншот
Корбан перебував у державній установі «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова», де йому вчора через загрозу інфаркту зробили операцію.
Лікарі наполягали, що лідер "УКРОПу" потребує госпіталізації.
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Корбан сидить в інвалідному візку. В руках він тримає крапельницю. Будівлю суду правоохоронці охороняють у посиленому режимі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про силовий привід і доставлення Корбана до суду.
Як Геннадія Корбана доставляли до Дніпровського районного суду
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