Корбана доставили до Дніпровського райсуду Києва

Корбан перебував у державній установі «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова», де йому вчора через загрозу інфаркту зробили операцію.

Лікарі наполягали, що лідер "УКРОПу" потребує госпіталізації.

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Корбан сидить в інвалідному візку. В руках він тримає крапельницю. Будівлю суду правоохоронці охороняють у посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про силовий привід і доставлення Корбана до суду.