На шахті ім. Карла Маркса досі шукають 12 гірників

На шахті ім. Карла Маркса в м. Єнакієве Донецької області продовжуються пошуки 12 гірників, які опинилися під завалами в результаті аварії 8 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

До пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому, підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області, бригади швидкої допомоги: всього 203 особи. та 35 одиниць техніки.

Групами психологічного забезпечення МНС проводиться робота з сім`ями постраждалих гірників.

Як повідомляв УНІАН, вибух газоповітряної суміші на шахті ім. Карла Маркса ДП "Орджонікідзевугілля" на горизонтах 875-1000 м стався о 5-й годині 8 червня. Внаслідок вибуху та пожежі на поверхні шахти постраждало 5 осіб, яких з опіками госпіталізовано. О 06.35 8 червня пожежу в надшахтній будівлі стовбура ліквідовано.

Станом на 11 червня врятовано 24 гірники. 1 гірник загинув, тіло якого піднято на поверхню. До лікувальних закладів госпіталізовано 29 осіб, з них: 3 - у важкому стані, 2 - у стані середнього ступеня важкості, 24 - для обстеження.