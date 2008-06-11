У центрі Києва біля Золотих воріт горить будинок

У центрі Києва спалахнула пожежа у нежитловому будинку, який розташований біля Золотих воріт на вулиці Золотоворітська, 15.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України в м. Києві, пожежа спалахнула у підвальному приміщенні.

Пожежні підрозділи, які прибули до місця події, не можуть приступити до гасіння, оскільки у будинку не відключена електрика.

Підрозділи МНС чекають співробітників «Київенерго».