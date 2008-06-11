У центрі Києва біля Золотих воріт горить будинок
15:57, 11 червня 2008Суспільство
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Пожежні не можуть приступити до гасіння
У центрі Києва спалахнула пожежа у нежитловому будинку, який розташований біля Золотих воріт на вулиці Золотоворітська, 15.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС України в м. Києві, пожежа спалахнула у підвальному приміщенні.
Пожежні підрозділи, які прибули до місця події, не можуть приступити до гасіння, оскільки у будинку не відключена електрика.
Підрозділи МНС чекають співробітників «Київенерго».
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