СБУ за рік знешкодила більше 20 ДРГ і запобігла понад 200 терактам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час підсумкової колегії СБУ.

«Діяльність СБУ кардинально змінилася після призначення нового керівництва», - підкреслив він.

За словами президента, в ході реалізації антитерористичних і контрдиверсійних заходів СБУ знешкодила за межами зони АТО понад 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп, абсолютна більшість з яких були підготовлені на тренувальних базах в Ростовській, Бєлгородській та інших областях Росії.

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«На стадії підготовки запобігли вчиненню більш 200 терористичних актів у різних регіонах України. Терористичні атаки були зупинені в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Дніпропетровську, Львові та інших містах України», - заявив Порошенко.

Як зазначає прес-центр СБУ, наведена президентом статистика охоплює рік діяльності спецслужби.

За словами Порошенка, завершено розслідування 114 кримінальних проваджень за статтями «шпигунство» і «державна зрада».

«27 особам вже винесені справедливі вироки суду, і шпигуни і зрадники запроторені за грати саме завдяки зусиллям оперативних співробітників СБУ», - заявив президент.

Крім того, президент зазначив, що СБУ було вилучено понад 1,5 тисяч одиниць зброї і близько 2 тонн вибухівки.