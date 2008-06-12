Нововведення Луценка не вирішило проблеми черг за паспортами

Про нічні чергування та кількаденні чекання на отримання закордонного паспорту замість обіцяного МВС одного дня пишуть сьогодні "Киевские ведомости".

Їхні кореспонденти разом із багатьма мешканцями з усієї України, що приїхали по документ до Києва, простояли тривалий час у черзі і переконались – наразі створений спецвідділ із пришвидшеної видачі паспортів за 700 гривень нічим не відрізняється від решти паспортних столів.

Обіцяного комфорту і культури чекати доведеться ще довго – відзначає ICTV .

Як повідомляв УНІАН, 19 травня у Києві відкрився всеукраїнський центр оформлення та видачі закордонних паспортів для громадян України.

Центр створено на базі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб при МВС України.