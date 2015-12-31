До Одеси доставили 15 бійців, поранених у зоні АТО

До Одеси сьогодні доставили 15 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

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«Зустріли борт...15 хлопців, 3 - тяжких... Такий ось Новий рік», - написав Танцюра.

Бійців доставлено літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх привезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса).