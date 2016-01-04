Катастрофа MH17 над Донбасом: Нідерланди "серйозно вивчать" інформацію про причетність військових РФ

Нідерландські слідчі заявили, що «серйозно вивчать» список із 20 російських військових, які можуть бути знайомі з обставинами катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі.

Список надала слідству британська дослідницька група Bellingcat, повідомляє The Guargian.

«Ми отримали звіт відразу після Різдва. Ми серйозно вивчимо його і встановимо, чи може він використовуватися в розслідуванні», – заявив виданню прес-секретар генпрокуратури Нідерландів Вім де Брюн.

Нагадаємо, 3 січня стало відомо, що Bellingcat передала слідству черговий звіт. В інтерв'ю телеканалу NOS засновник групи Еліот Хіггінс розповів, що його організація встановила 20 солдатів з 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. На думку Bellingcat, хтось із них міг здійснити постріл з комплексу «Бук», який був вивезений з розташування бригади в Курську.

Bellingcat представила свій фінальний звіт 8 жовтня 2015 року. Група спеціалізується на вивченні інформації в соціальних мережах та інших відкритих джерелах.

Боїнг MH17 був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 осіб.