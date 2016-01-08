Через негоду в Україні знеструмлено 117 населених пунктів

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, без електропостачання в Одеській області перебуває 64 населені пункти, в Донецькій – 22 н.п., у Дніпропетровській – 16 н.п., у Кіровоградській – 10 н.п., у Черкаській – 5 н.п.

Читайте такожХарків потрапив до снігової пастки: у місті повалено понад 500 дерев, пошкоджено ЛЕП (фото)

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.