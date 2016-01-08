Через негоду в Україні знеструмлено 117 населених пунктів
10:36, 08 січня 2016Суспільство
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Протягом 7 - 8 січня внаслідок несприятливих погодних умов - налипання мокрого снігу, обледеніння, - через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 117 населених пунктів у п’яти областях України.
Через негоду знеструмлені населені пункти у п'яти областях / УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, без електропостачання в Одеській області перебуває 64 населені пункти, в Донецькій – 22 н.п., у Дніпропетровській – 16 н.п., у Кіровоградській – 10 н.п., у Черкаській – 5 н.п.
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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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