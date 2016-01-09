Московський патріархат за 2 роки втратив в Україні до 70 парафій

Упродовж двох років в Україні 60-70 парафій Української православної церкви (Московського патріархату) перейшли до УПЦ Київського патріархату.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив релігієзнавець, член підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Віктор Єленський.

За його словами, такі переходи могли бути і у зворотній бік.

«Очевидно, могло бути. Я просто зараз точно не можу сказати. Могло таке бути. Але тенденція така: у тих випадках, коли священик поводить себе, скажімо, по-антиукраїнськи на парафії, у таких випадках такі переходи не бувають рідкісними», – зазначив Віктор Єленський.

Депутат заперечує тиск з боку влади на парафіян та священиків щодо переходу в той чи інший патріархат.

7 січня 2016 року в інтерв’ю каналу «Росія-1» патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що «для нього Україна – це те саме, що й Росія». Він також заявив, що занепокоєний історіями із захопленнями храмів в Україні. Кирило навів приклад конфлікту між релігійними громадами у селі Птича на Рівненщині, де як він висловився, «суд виступає за права віруючих нашої церкви, але жодна влада ці права не захищає».

Конфлікт за церкву у селі Птича Дубенського району триває понад рік, відколи більшість жителів села проголосувала за перехід під омофор Київського патріархату. Причиною відходу від УПЦ (МП) люди називали поведінку священика, який пошановував російського патріарха Кирила і молився за мобілізованих в АТО як за подорожніх, а не як за військових.

Упродовж року тривали суди. УПЦ (МП) виграла апеляційний суд у суперечці за приміщення, оскільки в статуті релігійної громади вказано, що в разі ліквідації громади споруда церкви залишається єпархії. Люди кажуть, що не знали про цей пункт статуту.