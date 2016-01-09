У Слов'янську колишній бойовик "ДНР" добровільно здався поліції

17:30, 09 січня 2016
Суспільство
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У Слов'янську колишній учасник незаконного збройного формування добровільно здався поліції.

REUTERS

Як повідомляє Слов'янське відділення поліції, 31-річний житель міста, який долучився у 2014 році до бойовиків, усвідомив свою помилку і звернувся до поліцейських із заявою про свою участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР", зізнався у скоєному злочині і погодився надавати будь-яку допомогу слідству. У майбутньому, згідно із законом, це може стати приводом для звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності.

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Поліцейські з'ясували, що в день захоплення адміністративних будівель у Слов'янську чоловік прийшов до відділу міліції і разом із загарбниками почав зводити барикади навколо міськвідділу, а пізніше і в інших районах міста.

Фігурант «ніс службу» на посту в районі Краєзнавчого музею.

Після звільнення міста від окупації чоловік втік до Харкова, звідки через тиждень переїхав до РФ у пошуках роботи. Після довгих поневірянь чоловік вирішив повернутися до нормального життя, приїхав в Слов'янськ і добровільно здався співробітникам поліції.

Проти учасника НВФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Тільки після ретельної перевірки, встановлення, що на час перебування в лавах «ДНР» чоловік не скоював злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковане. Після цього підслідний буде офіційно звільнений від кримінальної відповідальності.

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