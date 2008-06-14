Єхануров: Україна шукає, чим може бути корисною для НАТО

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що Україна може бути корисною НАТО в транспортній авіації та підготовці льотного складу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це міністр заявив на прес-конференції після завершення засідання комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

«Україна шукає свою нішу в спеціалізації, чим ми можемо бути корисними… і ми здається бачимо один з напрямків – це транспортна авіація і підготовка льотчиків», - сказав український міністр. Він зазначив, що Україна вже заявила про намір приєднатися до британсько-французької вертолітної ініціативи, яка зокрема передбачає проведення ремонту та модернізації вертольотів, а також підготовку льотного складу.