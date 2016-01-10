У Сумах відновлено водопостачання після аварійного відключення одного з водозаборів

Як передає кореспондент УНІАН, офіційний сайт Сумської міської ради повідомляє, що водопостачання поновили о 15.45, але реально в кранах на проспекті Курському вода з’явилася о 17.45.

Читайте такожУ Сумах через аварію на одному з водозаборів без води залишились до 40 тисяч людейЗа словами головного інженера комунального підприємства «Міськводоканал» Йосипа Тисівського, на місці аварії працювала бригада електромонтажників та аварійно-відновлювальні бригади підприємства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сумах у Курському мікрорайоні через аварійне відключення Тополянського водозабору сьогодні з 8.00 без водопостачання опинилися до 40 тисяч людей, а також низка підприємств та організацій.

Офіційний сайт Сумської міськради зазначав, що причиною відключення водозабору став вихід з ладу шафи управління станцією.

Довідка УНІАН. Тополянський водозабір розташований на північно-західній окраїні міста Суми в районі другої тераси правобережжя річки Псел. Експлуатацію водозабору розпочато в 1966 році.