У мешканця Курахового на автовокзалі вилучили 15 гранат, ще 11 знайшли вдома (фото)

Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції у Донецькій області.

Зазначається, що завдяки ретельним перевіркам пасажирів та вантажів на автостанції міста Курахове співробітники Мар'їнського відділення поліції виявили 27-річного місцевого мешканця з сумкою, повною гранат Ф-1 із запалами. Загалом він мав при собі 15 бойових осколкових гранат.

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Крім того, під час оперативних заходів спільно з працівниками Служби безпеки України за місцем мешкання підозрюваного у квартирі на поличці поліцейські виявили схованку з 11 гранатами РГД-5 та запалами до них.