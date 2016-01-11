У мешканця Курахового на автовокзалі вилучили 15 гранат, ще 11 знайшли вдома (фото)
12:08, 11 січня 2016Суспільство
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Правоохоронці затримали у Кураховому Донецької області місцевого мешканця, у якого вилучено загалом 26 гранат.
У мешканця Донеччини вилучили 26 гранат, з них 15 він приніс на автостанцію / dn.npu.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні Головного управління поліції у Донецькій області.
Зазначається, що завдяки ретельним перевіркам пасажирів та вантажів на автостанції міста Курахове співробітники Мар'їнського відділення поліції виявили 27-річного місцевого мешканця з сумкою, повною гранат Ф-1 із запалами. Загалом він мав при собі 15 бойових осколкових гранат.
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Крім того, під час оперативних заходів спільно з працівниками Служби безпеки України за місцем мешкання підозрюваного у квартирі на поличці поліцейські виявили схованку з 11 гранатами РГД-5 та запалами до них.
11 гранат у чоловіка знайшли вже вдома / dn.npu.gov.ua
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