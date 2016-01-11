На Донеччині 3 людей загинули від переохолодження, ще понад 90 - госпіталізовані
12:17, 11 січня 2016Суспільство
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У Донецькій області з 6 січня троє людей загинули від переохолодження, ще понад 90 – госпіталізовані.
В області зареєстрували 120 випадків переохолодження / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації.
«Станом на 11.01.2016 в області зареєстровано 120 випадків переохолодження громадян, з них 93 особи були госпіталізовані, 24 – відмовилися від госпіталізації, 3 людей загинуло», - йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що за даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за період з 6 по 10 січня в зоні проведення АТО постраждала одна цивільна особа (м. Маріуполь), яку з вогнепальним пораненням було госпіталізовано до Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги.
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