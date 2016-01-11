Конфлікт на Драгобраті: на курорт виїхала група "Правого сектору" для з'ясування обставин бійки

Про це повідомили у прес-службі "Правого сектору".

Зазначається, що ця мобільна група буде розслідувати конфлікт на курорті.

"Хочемо нагадати, що це не перший випадок, коли свідомо провокативним методом наших бійців втягували в конфліктні ситуації з метою дискредитації національно-визвольного руху "Правий сектор", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 10 січня в селищі Ясіня на території туристичної бази "Хата магната" чоловіки в камуфльованому одязі влаштували бійку з персоналом з обслуговування із застосуванням зброї. Потерпілі з обох сторін конфлікту доставлені в лікарню.

У порядку ст. 208 КПК України було затримано п'ять осіб.

Закарпатські ЗМІ повідомили, що на турбазі на Драгобраті виникла сутичка між представниками "Правого сектору" з інших регіонів, які відпочивали на базі, та правоохоронцями, в яку втрутилася охорона бази відпочинку.

Сьогодні Закарпатська обласна державна адміністрація заявила, що криваву бійку на курорті в селищі Ясіня Рахівського району влаштували члени "Правого сектору".