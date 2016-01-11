Конфлікт на Драгобраті: на курорт виїхала група "Правого сектору" для з'ясування обставин бійки
На гірськолижний курорт Драгобрат виїхала мобільна група одного із запасних батальйонів ДУК "Правий сектор" для з'ясування обставин конфлікту, що стався на турбазі 10 січня.
Про це повідомили у прес-службі "Правого сектору".
Зазначається, що ця мобільна група буде розслідувати конфлікт на курорті.
"Хочемо нагадати, що це не перший випадок, коли свідомо провокативним методом наших бійців втягували в конфліктні ситуації з метою дискредитації національно-визвольного руху "Правий сектор", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, вранці 10 січня в селищі Ясіня на території туристичної бази "Хата магната" чоловіки в камуфльованому одязі влаштували бійку з персоналом з обслуговування із застосуванням зброї. Потерпілі з обох сторін конфлікту доставлені в лікарню.
У порядку ст. 208 КПК України було затримано п'ять осіб.
Закарпатські ЗМІ повідомили, що на турбазі на Драгобраті виникла сутичка між представниками "Правого сектору" з інших регіонів, які відпочивали на базі, та правоохоронцями, в яку втрутилася охорона бази відпочинку.
Сьогодні Закарпатська обласна державна адміністрація заявила, що криваву бійку на курорті в селищі Ясіня Рахівського району влаштували члени "Правого сектору".