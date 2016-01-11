В окупованій Алушті вандали розбили знаменитий фонтан
15:43, 11 січня 2016Суспільство
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Відома алуштинська скульптурна композиція «Рибак і риба» розбита.
Фонтан був побудований ще на початку 1950-х років / news.allcrimea.net
Напередодні невідомі відбили нещасному рибаку обидві руки, передають "Новости Крыма".
Зазначається, що фонтан «Рибак і риба» був побудований ще на початку 50-х років, коли місто розвивалося не стільки за рахунок курортників, скільки за рахунок місцевої промисловості і в тому числі риболовної галузі.
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Єдиний працюючий фонтан у місті-курорті кожен рік фарбують у жовтий колір, а колись він був позолоченим.
Раніше УНІАН повідомляв, що російські туристи зіпсували 100-літні кактуси в Нікітському ботанічному саду Ялти (Крим).
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