В окупованій Алушті вандали розбили знаменитий фонтан

15:43, 11 січня 2016
Суспільство
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Відома алуштинська скульптурна композиція «Рибак і риба» розбита.

Фонтан / news.allcrimea.net

Напередодні невідомі відбили нещасному рибаку обидві руки, передають "Новости Крыма".

Зазначається, що фонтан «Рибак і риба» був побудований ще на початку 50-х років, коли місто розвивалося не стільки за рахунок курортників, скільки за рахунок місцевої промисловості і в тому числі риболовної галузі.

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Єдиний працюючий фонтан у місті-курорті кожен рік фарбують у жовтий колір, а колись він був позолоченим.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські туристи зіпсували 100-літні кактуси в Нікітському ботанічному саду Ялти (Крим).

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