Російські туристи зіпсували 100-річні кактуси в ботанічному саду Ялти написами про Обаму (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook пише спільнота "Об'єктивний Крим", додавши відповідне фото.

"Кактуси. Їм понад 100 років, але приїхали туристи з РФ. Тепер ці кактуси мають "оригінальні" написи - Москва і Обама... На жаль, але іншого вони не можуть придумати", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, як повідомляв УНІАН, у мінтуризму Єгипту оцінили збиток від відходу британських і російських туристів: він позбавить країну 70% турпотоку і завдасть серйозного удару по галузі, що дає понад 11% єгипетського ВВП і понад 14% валютних надходжень у скарбницю.