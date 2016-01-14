У Кіровоградській області на хабарі затримано начальника одного з підрозділів прокуратури

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генпрокурора – прокурор Одеської області Давіт Сакварелідзе.

"Сьогодні успішно завершилася двомісячна операція по документуванню злочинної корупційної діяльності групи осіб, до складу якої входив начальник одного з підрозділів прокуратури Кіровоградської області. Протягом двох місяців цей керівник через посередника вимагав та неодноразово отримував кілька частин хабара на загальну суму 6500 доларів США за прийняття процесуальних рішень на користь заявника", - йдеться в повідомленні.

Сакварелідзе зазначив, що прокурорський працівник і посередник були затримані слідчими і прокурорами спільно з оперативниками СБУ при отриманні останньої частини хабара в сумі 3300 доларів США.

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"У ході проведених обшуків вже вилучено понад 5000 доларів США та понад 50000 грн", - додав Сакварелідзе.

Сегодня успешно завершилась двухмесячная операция по документированию коррупционной преступной деятельности группы лиц, ... Posted by Davit Sakvarelidze on Wednesday, January 13, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно голови Голопристанської райдержадміністрації Херсонської області, який отримав 130 тисяч доларів хабара. Голову Голопристанської РДА Олександра Богуненко правоохоронці затримали 12 серпня.