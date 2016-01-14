Суд засудив до 14 років в'язниці "Грішника", який брав участь у захопленні донецького аеропорту
Вінницький міський суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі члена терористичної угруповання "Спарта" на прізвисько "Грішник" під командуванням керівника угруповання на прізвисько "Моторола".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Судовий розгляд відбувався у порядку спеціального судового провадження, тобто у відсутності обвинуваченого.
Повідомляється, що в 2014 р. чоловік був засуджений до трьох років позбавлення волі, а з серпня 2014 р. до кінця січня 2015 р. брав безпосередню участь у бойових діях з захоплення міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф'єва з використанням стрілецької зброї.
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Таким чином, своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України ("Участь в терористичній організації").
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Раніше повідомлялося, що в Донецькій області СБУ спіймала бойовики угруповання "Спарта".
Нагадаємо, СБУ у ході спецоперації в Попасній затримала 5 бойовиків і знайшла схованку зі зброєю.