Військові спростували інформацію про обстріл Попасної з "Градів"
15:07, 23 грудня 2015Війна
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Ранковий обстріл Попасної Луганської області бойовики здійснили не з "Градів", а з мінометів, які також заборонено використовувати Мінськими угодами.
REUTERS
Про це заявив прес-офіцер 59-ї бригади, повідомляє ТСН.ua.
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Нагадаємо, за даними Луганської ОВЦА, сьогодні, 23 грудня, близько 9:00 терористи з боку села Калинове (підконтрольне та званій "ЛНР") здійснили обстріл з реактивної установки "Град" міста Попасна.
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