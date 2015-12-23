Військові спростували інформацію про обстріл Попасної з "Градів"

Ранковий обстріл Попасної Луганської області бойовики здійснили не з "Градів", а з мінометів, які також заборонено використовувати Мінськими угодами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter