Українська розвідка розповіла про загострення криміногенної ситуації на окупованому Донбасі

Криміногенна ситуація на окупованому Донбасі залишається складною та має тенденцію до подальшого загострення

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Криміногенна ситуація на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей залишається складною та має тенденцію до подальшого загострення», - йдеться у повідомленні.

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Розвідка зазначає, що при цьому значна частина злочинів здійснюється як рядовим, так і командним складом противника у стані алкогольного сп’яніння. «Зокрема групою військовослужбовців (три особи, у т.ч. офіцер у званні “лейтенант”) зі складу одного з полків 1 АК здійснено збройний напад на помешкання цивільних осіб з метою пограбування. Командуванням підрозділу вживаються заходи з приховування зазначеного інциденту», - йдеться у повідомленні.