На Донеччині півсотні рятувальників продовжують пошуки 5-місячного немовля під завалами після вибуху газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття покрівлі та перекриття між 5 і 4 поверхами. Пошкоджено сходову клітину.

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"Внаслідок вибуху та обрушення загинула 1 дитина (вилучена з-під завалу), постраждало 3 осіб (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів. Під завалом знаходиться 1 особа. На даний час проводяться пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено всього 19 одиниць техніки та 60 чоловік, у тому числі від ДСНС 16 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня приблизно о 9 годині ранку у квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку у м. Українськ Донецької області стався вибух побутового газу.

У результаті були пошкоджено стіни та вікна у будинку. Повідомлялося, що під завалами опинилися четверо осіб: жінка 1983 року народження і троє дітей - 5 місяців, 4 і 9 років.