На Донеччині у квартирі вибухнув газ, під завалами - матір з трьома маленькими дітьми

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, 15 січня близько 9-ї години ранку у квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку в Українську Донецької області стався вибух побутового газу. У результаті вибуху було пошкоджено стіни і вікна в квартирі.

За попередніми даними, під завалами залишається чотири особи: жінка 1983 року народження і троє дітей 5 місяців, 4 і 9 років.

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Зараз на місці працюють рятувальники і правоохоронці.

Дані за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Досудове розслідування проводить Селідовське відділення Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області. Процесуальне керівництво здійснює Красноармійська місцева прокуратура.