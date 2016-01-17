Прокуратура Києва оскаржила виправдувальний вирок меру Дебальцевого

Про це 16 січня повідомили у столичній прокуратурі.

Як відомо, Проценко обвинувачувався у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, - в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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На думку державного обвинувача, вина Проценка у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується доказами, зібраними в ході розслідування кримінального провадження, процесуальне керівництво у якому здійснювала столична прокуратура.

"Свою позицію прокуратура буде відстоювати при розгляді апеляційної скарги Апеляційним судом Донецької області", - зазначили в прокуратурі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронці затримали мера міста Дебальцевого Донецької області Володимира Проценка, який переховувався від слідства . Раніше він зімітував своє викрадення, а пізніше зробив спробу дестабілізувати роботу державних установ міста, посіяти паніку серед жителів, заявивши, що місто оточене.