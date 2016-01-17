У 2016 році Україна закупить всі ліки через ООН - Яценюк

Про це Яценюк сказав у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«У поточному році всі ліки держава закупить через Організацію Об’єднаних Націй та британське закупівельне агентство Crown Agents. Це майже 4 мільярди гривень», - наголосив прем’єр.

На його переконання, міжнародний контроль завадить українській фармацевтичній мафії вкрасти ці кошти, а держава зможе закупити більше лікарських засобів належної якості.

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Глава уряду зазначив, що минулого року завдяки електронній системі ‪‎закупівель ProZorro, яка працювала в експериментальному режимі, медичні заклади України заощадили понад 16% - 11 млн грн.

«Від міжнародних організацій ми очікуємо ще більшої економії й ще ефективнішого витрачання коштів бюджету», - підкреслив Яценюк.