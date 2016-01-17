У 2016 році Яценюк має намір заощадити мінімум 5 мільярдів гривень на електронних закупівлях

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Переведення всіх державних закупівель в електронний формат дозволить збільшити економію в рази. Навіть за скромними прогнозами, цього року економія бюджетних коштів складе 5 млрд грн, а в наступному економічний ефект від повного переходу на електронну систему може бути в декілька разів більшим», - наголосив прем’єр-міністр.

Глава уряду зазначив, що сфера державних закупівель довгі роки була найбільшою “годувальницею” корупціонерів.

Читайте такожВ НАТО високо оцінили заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією - перший заступник секретаря РНБО

«За нашими підрахунками, втрати від прямої корупції та неефективного управління становили близько 20% від усього об’єму державних закупівель. А це приблизно 50 млрд грн щороку. Це майже стільки, скільки закладено в бюджеті на Збройні сили України», - додав Яценюк.

Він підкреслив, що створена урядом електронна система державних закупівель ProZorro дозволить повернути в бюджет десятки мільярдів гривень.

Електронний формат також спрощує доступ бізнесу до торгів, що підвищить конкуренцію при держзакупівлях, підкреслив Яценюк.

Завдяки ProZorro, зазначив глава уряду, кожна компанія чи підприємець може зареєструватися на торговому майданчику, знайти аукціон і подати заявку на участь.

«Далі відбуваються анонімні торги. За результатами аукціону обирається переможець, і тільки після цього розкривається назва компанії. Таким чином, провести «свого» постачальника стає практично неможливо. А переможцями ставатимуть тільки сумлінні постачальники. При цьому будь-хто може зайти на сайт і дізнатися, що закуповувало те чи інше державне підприємство і за якою ціною», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня 2015 р. ухвалила Закон "Про публічні закупівлі", що передбачає перехід усіх державних замовників і виконавців на електронну систему держзакупівель до 1 січня 2017 року.

Закон в обов'язковому порядку застосовується до публічних закупівель, сума яких перевищує 200 тис. грн, але не більше граничної суми, що встановлюється Кабінетом міністрів.