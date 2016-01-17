Мер Одеси закликав комерційні структури оголосити 18 січня вихідним через складні погодні умови

Про це повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.

«Щоб уникнути нещасних випадків, а також з метою скорочення кількості особистого автотранспорту на дорогах міста, прошу всіх керівників комерційних підприємств зробити 18 січня вихідним днем або ввести графік чергувань своїх працівників», - зазначив міський голова.

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У департаменті зазначили, що на 18 січня синоптики прогнозують в Одесі шторм. Зокрема, вночі по Одесі і Одеській області утримається сильний, місцями дуже сильний сніг, вночі і вдень хуртовини, місцями сильний. Вночі видимість до 50-100 м. Зранку та вдень очікується вітер північний, пориви 25-27 м/с. Снігові замети, ожеледиця. Також прогнозується зниження температури повітря до 8 градусів морозу.

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», у зв'язку з істотним погіршенням погоди і безперервним снігопадом значно ускладнена робота снігоприбиральної техніки з очищення трамвайних колій.

В даний час зупинено рух трамваїв на декількох маршрутах.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та області складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі.

Обмежено рух вантажного транспорту на всіх дорогах загального користування Одеської області, закрито в'їзд в Одесу для вантажівок, а також виїзд з міста всіх видів автомобільного транспорту. У міжнародному аеропорту «Одеса» вже скасовані майже всі рейси.