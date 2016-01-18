На Донеччині СБУ затримала чергового терориста-втікача з "Оплоту" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Дзержинська пройшов військову підготовку та навчання в таборі бойовиків у Ростові-на-Дону (Росія), зі зброєю в руках ніс службу на блокпостах, а також обслуговував військову техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Бойовику повідомлено про підозру.

На даний час проводяться оперативно-слідчі дії.

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Як розповів сам затриманий, його звуть Вадим і він 1989 року народження. До "Оплоту" він пішов у липні 2014 року з наміром заробити гроші.

Після "навчання" у Ростові-на-Дону "служив" у Сніжному Донецької області. Бойовик заявив, що окрім російських танків та БМП, бачив біля Сніжного комплекс "Бук", що з Тореза їхав в сторону РФ, а також російських солдат, що постійно прибували.

За словами затриманого, після того, як його "командування" почало свавілля, він втік і тепер готовий "спокутувати свою провину, захищаючи Україну від бандитів "ДНР".

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