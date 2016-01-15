У школах Одеси через грип з 18 січня вводять карантин

У школах Одеси введено карантин у зв'язку з поширенням грипу з тяжкими ускладненнями.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, з 18 січня у загальноосвітніх, приватних школах і школах-інтернатах міста введено карантин.

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«З метою попередження зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів мер Одеси Геннадій Труханов сьогодні, 15 січня, підписав відповідне розпорядження», - відзначили у департаменті.

Згідно з розпорядженням, з понеділка у середніх навчальних закладах міста буде припинено навчальний процес до особливого розпорядження.

Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до культурно-розважальної сфери і сфери громадського харчування, рекомендовано обмежити проведення масових заходів.

Як зазначили у департаменті, відповідні обмежувальні заходи будуть прийняті і в дитячих дошкільних закладах, лікувально-профілактичних установах, а також у закладах соціального захисту, культури і спорту, у вищих навчальних та професійно-технічних закладах.

Крім того, відповідно до вищезгаданого розпорядження, департаменту охорони здоров'я міськради доручено до 18 січня визначити потреби лікувально-профілактичних закладів Одеси в медикаментах і засобах захисту на випадок погіршення епідеміологічної ситуації.

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Прийом хворих з ознаками захворюваннями на ГРВІ та грип проводитимуть в окремих приміщеннях.

Як повідомляв УНІАН, з 23 грудня 2015 року в Одесі у 12 осіб, які померли від пневмонії, виявлено грип AH1N1.

Сьогодні з міського бюджету Одеси виділено 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару.