Поліція: один з учасників розбірок на Драгобраті напередодні влаштував бійку на АЗС (відео)
Зокрема, мова йде про конфлікт на автозаправній станції у Львівській області напередодні Нового року, повідомляється на сайті Нацполіції.
"28 грудня минулого року в приміщенні однієї з АЗС на території Пустомитівського району Львівської області стався інцидент, під час якого один з відвідувачів влаштував сварку з іншим відвідувачем і персоналом АЗС і зробив кілька пострілів у стелю з бойової зброї", - йдеться в повідомленні.
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10 січня цей же громадянин разом з чотирма іншими громадянами влаштували бійку з персоналом однієї з туристичних баз в урочищі Драгобрат на Закарпатті. Під час конфлікту громадяни погрожували вогнепальною зброєю і використовували підручні засоби.
Как повідомляв УНІАН, Нацполіція опублікувала відео конфлікту на Драгобраті.