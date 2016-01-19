Силовику, що перешкоджав "Радіо Свобода" знімати скандальний сюжет про СБУ, присудили адмінарешт

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Лише докази і процесуальні документи, які відповідають чинним нормам українського законодавства дали підставу судді ухвалити рішення про адміністративний арешт військовослужбовця, який перевищив надані повноваження при виконанні знімальної групою "Радіо Свобода" усного редакційного завдання", - написав він.

Матіос запевнив, що рішення про закриття кримінального провадження щодо цього інциденту, яке журналіст Михайло Ткач збираєтеся оскаржити, прийнято слідчим військовоі прокуратури законно, на підставі всіх без виключення матеріалів кримінального провадження, з урахуванням обставин охорони режимних об'єктів, підтверджених судовою експертизою, "в умовах особливого періоду в державі, який проголосований народними обранцями в залі Верховної Ради".

Сам Ткач також підтвердив цю інформацію на своїй сторінці у Facebook.

"Ми перемогли в адміністративній справі проти СБУ. Суд визнав, що нас затримали і утримували незаконно і що СБУшники не могли не усвідомлювати, що ми журналісти, а не терористи. Начальник охорони визнаний винним. Спасибі всім за підтримку", - написав він.

За словами Ткача, "тепер будемо відстоювати поновлення кримінальної справи за 171 статтею".

"Ми боремося за прецедент. Щоб у силовиків в нашій країні більше ніколи не виникало бажання ламати журналістів. Спасибі слідчим і прокурорам Військової прокуратури за принципову позицію в цій конкретній адміністративній справі", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2015 року охорона управління СБУ в Києві напала на журналістів "Радіо Свобода" під час зйомки сюжету про дорогі авто працівників спецслужби.