У МЗС відреагували на рішення окупанта про заочний арешт Джемілєва

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заочний "арешт" лідера кримських татар та нардепа від БПП Мустафи Джемілєва у Криму є продовженням репресій.

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