У МЗС відреагували на рішення окупанта про заочний арешт Джемілєва
11:01, 21 січня 2016Суспільство
311 0
У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заочний "арешт" лідера кримських татар та нардепа від БПП Мустафи Джемілєва у Криму є продовженням репресій.
Суд заочно заарештував Джемілєва / Фото УНІАН
Про це на своїй Twitter-сторінці написала речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Неприпустимими є репресії щодо кримських татар. Засуджуємо дії окупаційної влади", - написала вона.
Неприпустимими є репресії щодо кримських татар. Засуджуємо дії окупаційної влади. https://t.co/BCpVOv9BTM
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 21, 2016
Читайте такожДжемілєв про реакцію окупантів щодо блокади Криму: Тепер "Гоблін" по-іншому заговоривНагадаємо, суд окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України, лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. також його оголошено у федеральний розшук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter