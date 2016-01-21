У МЗС відреагували на рішення окупанта про заочний арешт Джемілєва

11:01, 21 січня 2016
Суспільство
311 0

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що заочний "арешт" лідера кримських татар та нардепа від БПП Мустафи Джемілєва у Криму є продовженням репресій.

фото: УНИАН

Про це на своїй Twitter-сторінці написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Неприпустимими є репресії щодо кримських татар. Засуджуємо дії окупаційної влади", - написала вона.

Читайте такожДжемілєв про реакцію окупантів щодо блокади Криму: Тепер "Гоблін" по-іншому заговоривНагадаємо, суд окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України, лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. також його оголошено у федеральний розшук. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter