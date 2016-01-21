У Харкові СБУ затримала на хабарі суддю
17:01, 21 січня 2016Суспільство
777 0
Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро затримали на хабарі суддю одного з районних судів Харкова.
СБУ затримала суддю при отриманні хабаря / Фото УНИАН
Як повідомляє прес-центр СБУ, суддя систематично отримував кошти від місцевих мешканців за винесення на їхню користь судових рішень.
Зокрема, він вимагав від позовника 1 тисячу доларів США за позитивне рішення про примусове виселення іншої особи з житла.
Правоохоронці затримали суддю у службовому кабінеті під час отримання частини хабара.
Читайте такожСБУ затримала на хабарі депутата Бориспільської райради від партії Ляшка (фото)
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів вимагання хабарів суддею.
Читайте такожНа Кіровоградщині затримали на хабарі одного з керівників райвідділу поліції
СБУ затримала суддю / sbu.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter