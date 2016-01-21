У Харкові СБУ затримала на хабарі суддю

Як повідомляє прес-центр СБУ, суддя систематично отримував кошти від місцевих мешканців за винесення на їхню користь судових рішень.

Зокрема, він вимагав від позовника 1 тисячу доларів США за позитивне рішення про примусове виселення іншої особи з житла.

Правоохоронці затримали суддю у службовому кабінеті під час отримання частини хабара.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів вимагання хабарів суддею.

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