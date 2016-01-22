На Закарпатті розслідують факти погроз голові ОДА Москалю

11:12, 22 січня 2016
Суспільство
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На Закарпатті поліція розпочала розслідування за фактами погроз голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю.

Фото УНИАН

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління національної поліції України в Закарпатській області.

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До закарпатської поліції надійшло звернення голови Закарпатської ОДА Москаля.

"Керівник краю повідомив про те, що на його електронну адресу надійшло кілька листів образливого змісту з погрозами", - додали у відділі комунікації.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством), що карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. Поліція розшукує зловмисників.

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