У школах Тернополя карантин продовжено на невизначений термін

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Зокрема, члени комісії вирішили продовжити карантин з 25 січня.

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«Дата відновлення навчального процесу буде повідомлена додатково», – повідомили в міській раді.

Тим часом сьогодні на засіданні оперативного штабу при ОДА із запобігання поширенню грипу та ГРВІ серед населення області було прийнято рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади та новоствореним громадам продовжити канікули у загальноосвітніх та позашкільних закладах області продовжити канікули до 29 січня.

Як повідомляв УНІАН, через різкий ріст захворюваності на грип та ГРВІ з 18 січня навчання в загальноосвітніх та початкових школах, гуртках, ліцеях та позашкільних установах Тернополя було припинене.