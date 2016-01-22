Через епідемію грипу в школах Чернігова запровадили карантин

У школах Чернігова з 23 січня оголошено додаткові канікули для запобігання розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ. Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Владислав Атрошенко.

Тривалість додаткових канікул поки що остаточно невідома, і залежатиме від рівня захворюваності у місті. Згідно з документом, начальникам управлінь освіти та охорони здоров'я, керівникам навчальних закладів доручено забезпечити дотримання температурних режимів у приміщеннях, а також медичний нагляд за станом здоров'я дітей. Усі медичні заклади обласного центру Чернігівщини переведено на 7-денний робочий тиждень.

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Крім того, для запобігання розповсюдження грипу та ГРВІ введено протиепідемічні обмеження щодо проведення масових заходів. Також зобов'язано працівників дитячих закладів, сфер торгівлі, ресторанного господарства, транспорту дотримуватися маскового режиму.

Станом на 21 січня у Чернігові на грип та ГРВІ захворіли 758 осіб (всього в області - понад 1,3 тис.), серед них 47% - діти. Зареєстровано 90 випадків грипу. Епідемічний поріг в обласному центрі Чернігівщини перевищено на 6,2%.