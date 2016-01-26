Захарченко погрожує не пустити оціночну місію ООН на окупований Донбас: боїться введення миротворців

Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє один із сайтів бойовиків.

"Якщо ми від штаб-квартири ООН отримаємо підтвердження про те, що їх місія має виключно гуманітарний характер, то ласкаво просимо. Ми не відмовляємося від допомоги, якщо ця допомога щира і не переслідує інші політичні або військові цілі", - заявив Захарченко.

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За його словами, "ДНР" побоюються, що місія ООН стане першим кроком до введення на Донбас міжнародних миротворчих сил.

Як повідомляв УНІАН, оціночна місія ООН, яка почала працювати в Україні 23 січня, зосередиться на розмінуванні та гуманітарних питаннях врегулювання ситуації на Донбасі.

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В МЗС повідомляли, що до складу місії увійдуть представники Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування. Вони працюватимуть в Україні протягом двох тижнів.

Постпред України при ООН Володимир Єльченко зазначив, що міни і залишки боєприпасів і техніки тягнуть за собою каліцтва і навіть смерть цивільних жителів. За його словами, організація готова виділяти на операції з розмінування суттєві кошти.