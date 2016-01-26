Довгоочікуваний документ в сфері захисту прав дітей прийнято - Уповноважений з прав дитини

Законопроект було розроблено з метою удосконалення системи забезпечення прав дітей в Україні, шляхом удосконалення механізмів та процедур прийняття рішень щодо захисту дитини за місцем її фактичного перебування, розвитку соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Законопроект передбачає внесення змін та доповнень до 9 чинних законів України та приводить норми діючого законодавства у відповідність до Конвенції ООН про права дитини.

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«Прийнятий законопроект дозволить удосконалити механізм попередження соціального сирітства; захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів, забезпечення права кожної дитини виховуватись в сім’ї, перш за все, в рідній; визначає повноваження органів опіки та піклування щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини; створює правові підстави для тимчасового влаштування дітей в сім’ї патронатних вихователів і запровадження послуги «сімейного патронату», - зазначив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Він також додав, що на сьогодні за рахунок місцевих програм в Києві та Київській області функціонує 5 сімей патронатних вихователів, завдяки яким 66 дітей отримали своєчасну допомогу (в тому числі 3 дитини із зони АТО), уникнули досвіду інтернатного виховання, в середньому, протягом 3,5 місяців були прийняті рішення з врахуванням найкращих інтересів конкретної дитини. Загальні витрати на надання послуг одній дитині в сім’ї патронатного вихователя в 2 рази менші, ніж у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та інтернаті, в 4 - ніж в будинку дитини. Прийняття Законопроекту дозволяє поширити цю практику по всій країні.

Кулеба наголосив, що прийняття законопроекту – це вагомий етап на шляху запровадження європейських стандартів та підходів до забезпечення прав дітей, відображених в постанові Ради Європи щодо прав дітей та розвитку соціальних послуг, дружніх до дітей та сімей, Керівних принципах ООН щодо альтернативного догляду за дітьми, постанові Європейської комісії «Інвестиції у дітей: розірвати коло неблагополуччя», підкреслюється в повідомленні.