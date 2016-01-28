У центрі Одеси обвалилася колона біля входу до школи (фото)

13:23, 28 січня 2016
Суспільство
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У центрі Одеси обвалилася колона біля входу до школи №47.

колонна / dumskaya.net

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на телеканал "Репортер".

В даний час небезпечну ділянку на вулиці Гоголя огороджено попереджувальними стрічками.

Відзначається, що може впасти масивний балкон, якщо інші конструкції не витримають навантаження.

колонна / dumskaya.net

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року в центрі Одеси обвалився житловий будинок.

колонна / dumskaya.netdumskaya.net

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