У центрі Одеси обвалилася колона біля входу до школи (фото)
13:23, 28 січня 2016Суспільство
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У центрі Одеси обвалилася колона біля входу до школи №47.
В даний час небезпечну ділянку на вулиці Гоголя огороджено / dumskaya.net
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на телеканал "Репортер".
В даний час небезпечну ділянку на вулиці Гоголя огороджено попереджувальними стрічками.
Відзначається, що може впасти масивний балкон, якщо інші конструкції не витримають навантаження.
Інші конструкції можуть не витримати балкон / dumskaya.net
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року в центрі Одеси обвалився житловий будинок.
dumskaya.net
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