У центрі Одеси обвалилася колона біля входу до школи (фото)

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на телеканал "Репортер".

В даний час небезпечну ділянку на вулиці Гоголя огороджено попереджувальними стрічками.

Відзначається, що може впасти масивний балкон, якщо інші конструкції не витримають навантаження.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року в центрі Одеси обвалився житловий будинок.