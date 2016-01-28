ЗМІ: В окупованому Сімферополі озброєні люди в балаклавах оточили мечеть
В окупованому Сімферополі озброєні люди в балаклавах оточили мечеть на вулиці Мокроусова.
Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на главу ЦВК Курултаю кримських татар Заїра Смедляєва.
«Зараз повідомили про те, що мечеть на вул. Мокроусова в Сімферополі оточена озброєними людьми в балаклаві. Не впускають навіть для здійснення намазу», - йдеться в повідомленні.
На даний момент причина оточення невідома.
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Крім того, перевірки проходять в дитячому кримськотатарському центрі Еlıf.
Офіційної інформації окупаційної влади Криму з приводу подій немає.
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Як зазначає видання, окупанти запровадили практику бесід з представниками мусульманських релігійних громад на предмет профілактики екстремізму. У мечетях встановили камери спостереження.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні організації неодноразово критикували Росію за порушення прав людини в окупованому нею Криму.