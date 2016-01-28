ЗМІ: В окупованому Криму на екскурсіях школярам розповідають про "блекаут" і "кримську весну"

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на "прес-службу" окупаційної влади, двадцять учнів 9-10 класів школи Красногвардійського району приїхали на першу в цьому році екскурсію в будівлю так званого парламенту Криму.

У ході відвідування "держради" школярам розповідають про "історичні рішення, які приймалися в його стінах, в тому числі, в період «кримської

Читайте такожДжемілєв розповів, як Росія перетворює окупований Крим на мілітаризовану базу

Крім того, у так званому парламенті окупанти створили фотовиставку, яка "розповідає про життя кримчан в умовах «блекауту» і дії режиму надзвичайної ситуації в республіці».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.