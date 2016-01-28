Рада запровадила контрактну форму роботи у сфері культури

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 336 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом визначено, що керівники державних і комунальних закладів культури призначаються на посади шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних і комунальних закладів культури оформлюються шляхом укладення контрактів.

Передбачено, що формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних і комунальних закладів культури здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

За результатами конкурсу з переможцем з числа кандидатів укладається контракт строком від одного до трьох років за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури і мистецтв.

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Після настання дати закінчення строку дії контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна зі сторін за місяць до цієї дати письмово не поінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.

Закон визначає вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури.

Законом вносяться зміни до Закону «Про театри і театральну справу», якими передбачено, що керівництво діяльністю державних і комунальних театрів у порядку, встановленому їхніми установчими документами, здійснюється директором театру - художнім керівником, з яким засновник укладає контракт строком на п’ять років.

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Керівництво діяльністю національних театрів у порядку, встановленому їхніми установчими документами, здійснює генеральний директор театру – художній керівник, з яким засновник укладає контракт строком на п’ять років.

Рішення про укладення контракту з керівником державного чи комунального закладу культури приймає засновник театру за результатами конкурсу.

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Також внесено зміни до Закону «Про бібліотеки і бібліотечну справу», якими передбачено, що керівники державних і комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посади шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Внесено зміни до Закону «Про музеї та музейну справу», відповідно до яких керівники державних і комунальних музеїв призначаються на посади шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

Керівники адміністрації історико-культурних заповідників призначаються на посади шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

У прикінцевих положеннях зазначається, що набрання чинності законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів культури, а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних і комунальних закладів культури.

Ця норма не поширюється на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тис. жителів.

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Органи управління державних і комунальних закладів культури впродовж шести місяців з дня набрання чинності законом зобов’язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних та комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів у порядку, визначеному цим законом.

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Керівники державних і комунальних закладів культури, з якими на момент набрання чинності цим законом укладено контракт, працюють на посаді до закінчення строку дії контракту. Такі керівники зобов’язані подати в орган управління проект програми розвитку закладу культури на строк дії контракту протягом місяця з дня набрання чинності законом.

Конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних закладів культури в територіальних громадах з населенням до 5 тис. жителів.