Директору Бібліотеки української літератури в Москві продовжили арешт на 3 місяці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення виніс федеральний суддя Олександр Шипиків.

При цьому суддя відхилив клопотання Шаріної з проханням дозволити їй прогулянки на вулиці, але дозволив по телефону спілкуватися з адвокатами.

Підтримати Шарину прийшли співробітники бібліотеки.

На засіданні слідчий фактично дослівно повторив обґрунтування для продовження арешту. За його словами, продовжити арешт Шаріної слід до завершення культуролого-лінгвістичної експертиз вилучених книг. За його словами, слідчим потрібно "оглянути" ще 60% вилучених документів.

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"Підстав для зміни запобіжного заходу немає", - заявив слідчий.

За його словами, Шаріна займалася протизаконною діяльністю "тривалий час", може продовжити "займатися злочинною діяльністю", може вплинути на свідків або сховатися, тому домашній арешт необхідно продовжити.

Він також заявив, що з 2011 по 2015 роки директор бібліотеки, використовуючи свої службові повноваження, поширювала екстремістські матеріали серед читачів.

У свою чергу адвокат Іван Павлов наголосив, що Шаріна протягом трьох місяців не має права виходити на вулицю, що негативно впливає на стан її здоров'я, оскільки прогулянки рекомендовані їй лікарями. Також вона не має можливості спілкуватися по телефону зі своїми адвокатами, а вони проживають не в Москві.

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За словами Павлова, організація слідства проходить неефективно, а 5 років тому проти Шаріної було порушено аналогічну кримінальну справу, але вона була закрита, а його підзахисній були принесені вибачення.

Сама Шаріна вважає, що слідчі вимагають продовжити термін арешту, щоб чинити на неї психологічний тиск, щоб зламати її морально і психологічно.

Вона звернулася до судді з проханням дозволити їй прогулянки на вулиці і спілкуватися з адвокатами по телефону.

У той же час прокурор заявив, що позиція слідства обґрунтована і також попросив продовжити термін домашнього арешту Шаріній.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт на два місяці. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки "екстремістську літературу". Пізніше суд продовжив їй термін домашнього арешту до 28 січня 2016 року.

14 грудня пройшли обшуки у трьох співробітників бібліотеки.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав Шарину політв'язнем.